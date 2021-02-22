Утренний разворот - Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Аббас Галлямов (22 Февраля 2021)
Опубликовано: 22 Февраля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».
Фома Неверов, редактор журнала "Абажур, вид из Кузбасса".
Ася Рак, экономический обозреватель.
Франак Вячорка, политический обозреватель, советник Светланы Тихановской по международным вопросам.
Аббас Галлямов, политолог.
Али Феруз, журналист.
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