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Политическая Россия. Интернет-кабель в Калининград в обход Прибалтики 22.02.2021

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Политическая Россия 22.02.2021. Интернет-кабель в Калининград в обход Прибалтики
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Политическая Россия - Интернет-кабель в Калининград в обход Прибалтики (22 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 22 Февраля 2021

Последовательно воплощать в жизнь девиз «прибалт не нужен, родные» продолжает Россия. Отечественный Ростелеком завершил прокладку оптоволоконного кабеля в Калининград, напрямую соединив наш эксклав с «материком». Теперь обсевшие Прибалтику западные спецслужбы не смогут так запросто перехватывать данные российских пользователей.

 

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