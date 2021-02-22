Политическая Россия - Интернет-кабель в Калининград в обход Прибалтики (22 Февраля 2021)
Опубликовано: 22 Февраля 2021
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Последовательно воплощать в жизнь девиз «прибалт не нужен, родные» продолжает Россия. Отечественный Ростелеком завершил прокладку оптоволоконного кабеля в Калининград, напрямую соединив наш эксклав с «материком». Теперь обсевшие Прибалтику западные спецслужбы не смогут так запросто перехватывать данные российских пользователей.
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