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Последовательно воплощать в жизнь девиз «прибалт не нужен, родные» продолжает Россия. Отечественный Ростелеком завершил прокладку оптоволоконного кабеля в Калининград, напрямую соединив наш эксклав с «материком». Теперь обсевшие Прибалтику западные спецслужбы не смогут так запросто перехватывать данные российских пользователей.

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