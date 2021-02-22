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Николай Стариков. Феномен Clubhouse, Ленин и травля Соловьёва 22.02.2021

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Николай Стариков 22.02.2021. Феномен Clubhouse, Ленин и травля Соловьёва
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Николай Стариков - Феномен Clubhouse, Ленин и травля Соловьёва (22 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 22 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

- О возвращении памятника Дзержинскому 
- Что такое сеть Clubhouse 
- Что будет с Навальным 
- Можно ли делить страну, народ и государство
- Что значит вступление Ирана в ЕАЭС
- Зачем пытаются травить Владимира Соловьева
- Что рекомендует посмотреть Николай Стариков
- Об отношении к Невзорову
- О роли Марии Певчих
- О Польском походе Красной армии 
- Кто управляет миром
- Кто будет финансировать новую патриотическую партию
- Про Сталинскую политику 
- Нужно ли прививаться от ковида 
- Нужна ли России официальная идеология 
- Как решить проблему фальсификации выборов 
- Что значит быть объективным в политике 
- Зачем Западу был нужен Тухачевский 
- Нужно ли предать земле Ленина 
- Про будущее Белоруссии
- О борьбе между меньшевиками и большевиками 
- Начнут ли США войну с Европой 
- О «цесаревиче» Георгии Романове-Гогенцоллерне
- Про ХХ съезд КПСС и его политических ошибках 
- Надо ли «посадить» депутатов на общественный транспорт
- Как не попасть в информационную зависимость 
- Как Михалков собирается «прибраться» в стране
- О Холодной войне с Западом 
- Нужно ли России быть в ПАСЕ
- Как Хойзингер возглавил НАТО.

 

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