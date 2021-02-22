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Михеев. Итоги. «Не можете остановить цены? Идите на фиг»: Михеев обрушился на зажравшихся чиновников 22.02.2021

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Михеев. Итоги 22.02.2021. «Не можете остановить цены? Идите на фиг»: Михеев обрушился на зажравшихся чиновников
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Михеев. Итоги - «Не можете остановить цены? Идите на фиг»: Михеев обрушился на зажравшихся чиновников (22 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 22 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" назвал виновных в росте цен на продукты питания в России и обвинил власти в неспособности остановить инфляцию.

 

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Комментариев: 1
Вовка Добрая Душа
22 Февраля 2021, 16:56
... Не могу понять как бывшие низкообразованые комбайнеры , трактористы , доярки ... выкормившие страну после войны получают мизерные пенсии в отличии от дебилов высокообразованых которые сейчас зовут войну на нас ? ....
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