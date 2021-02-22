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Соловьёв LIVE. Карен Шахназаров: монолог. Премьера 22.02.2021

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Соловьёв LIVE 22.02.2021. Карен Шахназаров: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Карен Шахназаров: монолог. Премьера (22 Февраля 2021)

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Опубликовано: 22 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как стали участвовать в политических шоу?
Вам важно понимать с кем вы участвуете в дискуссии? 
Кто-то из гостей передачи смог бы стать героем фильма?
Какой момент в жизни стал поворотным?
Как приходит идея будущего фильма?
О чем жалеете?
Самый безрассудный поступок
Вы хотели получить премию Оскар?
Какой бы совет дали молодым?

 

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