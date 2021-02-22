Соловьёв LIVE - Карен Шахназаров: монолог. Премьера (22 Февраля 2021)
Опубликовано: 22 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Еще
Как стали участвовать в политических шоу?
Вам важно понимать с кем вы участвуете в дискуссии?
Кто-то из гостей передачи смог бы стать героем фильма?
Какой момент в жизни стал поворотным?
Как приходит идея будущего фильма?
О чем жалеете?
Самый безрассудный поступок
Вы хотели получить премию Оскар?
Какой бы совет дали молодым?
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Карен Шахназаров: монолог. Премьера (22 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.