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Политическая Россия. Российская вакцина побеждает и в Средней Азии - а что Китай 22.02.2021

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Политическая Россия 22.02.2021. Российская вакцина побеждает и в Средней Азии - а что Китай
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Политическая Россия - Российская вакцина побеждает и в Средней Азии - а что Китай (22 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 22 Февраля 2021

Японская Nikkei Asian Review проанализировала ситуацию с вакцинами в Средней Азии - регионе, где Китай активно использует свою мягкую силу. Но пока никто из среднеазиатских республик не выбрал китайский Sinopharm, заказав вместо него Спутник V.

 

А власти некоторых стран подстраховались и стали участниками программы COVAX, по которой в государства с самыми низкими доходами поставляют Pfizer и AstraZeneca. Каково же распределение "вакцинных сил" в Средней Азии на текущий момент?

 

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