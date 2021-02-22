Японская Nikkei Asian Review проанализировала ситуацию с вакцинами в Средней Азии - регионе, где Китай активно использует свою мягкую силу. Но пока никто из среднеазиатских республик не выбрал китайский Sinopharm, заказав вместо него Спутник V.

А власти некоторых стран подстраховались и стали участниками программы COVAX, по которой в государства с самыми низкими доходами поставляют Pfizer и AstraZeneca. Каково же распределение "вакцинных сил" в Средней Азии на текущий момент?

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