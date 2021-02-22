Смотрите в этом выпуске: встреча президентов России и Белоруссии прошла в Сочи; погода в Центральной России доставит ее жителям головной боли; в преддверии Дня защитника Отечества отдают почести ветеранам; не стало Екатерины Градовой, сыгравшей радистку Кэт; новая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"; мировые звезды и дебютанты на сцене Фестиваля искусств.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (22 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.