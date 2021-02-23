Утренний разворот - Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Иван Жданов (23 Февраля 2021)
Опубликовано: 23 Февраля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Леонид Гозман. Михаил Ходорковский. Сергей Белоголовцев 19.02.2021
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Игорь Слабых, юрист.
Ася Рак, экономический обозреватель.
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Кирилл Рогов, политолог.
Живой гвоздь. Иван Жданов, директор ФБК, который российские власти считают иностранным агентом.
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС.
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