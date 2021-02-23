Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Иван Жданов 23.02.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 23.02.2021. Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Иван Жданов
23.02.2021 22.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 10.02.2021
Еще

Утренний разворот - Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Иван Жданов (23 Февраля 2021)

29 просмотров
2
1
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 23 Февраля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Игорь Слабых, юрист.

Ася Рак, экономический обозреватель.

Валерий Иванович Карбалевич, белорусский политолог.

Кирилл Рогов, политолог.

Живой гвоздь. Иван Жданов, директор ФБК, который российские власти считают иностранным агентом.

Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС.

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Иван Жданов (23 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу