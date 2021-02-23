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Дождь. «Вызывали в полицию и пугали»: директор школы написала заявление на 8-классницу за пост о митинге 23.02.2021

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Телеканал Дождь 23.02.2021. «Вызывали в полицию и пугали»: директор школы написала заявление на 8-классницу за пост о митинге
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Телеканал Дождь - «Вызывали в полицию и пугали»: директор школы написала заявление на 8-классницу за пост о митинге (23 Февраля 2021)

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Опубликовано: 23 Февраля 2021

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