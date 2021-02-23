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Михеев. Итоги. Без русских придёт конец: Национальные элиты не смогут удержать Россию от развала 23.02.2021

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Михеев. Итоги 23.02.2021. Без русских придёт конец: Национальные элиты не смогут удержать Россию от развала
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Михеев. Итоги - Без русских придёт конец: Национальные элиты не смогут удержать Россию от развала (23 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 23 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" прокомментировал заявление Владимира Путина о русском народе, прозвучавшее во время видеоконференции с лидерами фракций Госдумы.

 

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