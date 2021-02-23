Политическая Россия - Несырьевой экспорт России поставил новый рекорд (23 Февраля 2021)
Опубликовано: 23 Февраля 2021
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Очередной мощный пинок по либеральному мифу о «стране-бензоколонке» нанесли отечественные производители в минувшем году. Российский экспортный центр подвёл итоги за 2020, и сообщил о новом рекорде несырьевых продаж наших компаний. Россияне достигают всё большего успеха в поставках за рубеж товаров с высокой добавленной стоимостью.
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