Николай Стариков - День Защитника Отечества. Путин и Лукашенко (23 Февраля 2021)
Опубликовано: 23 Февраля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла об истории праздника 23 февраля, в который мы отмечаем День Защитника Отечества (День Советской Армии и Военно-морского флота).
Поговорили также о визите Лукашенко в Россию и его переговоры с Путиным, а также о будущем Белоруссии в контексте российско-белорусских отношений.
- Об истории праздника 23 февраля.
- Как создавалась Красная Армия.
- Кто судил участников заговора Тухачевского.
- Что ждать от визита Лукашенко к Путину.
- Почему Белоруссии надо быть с Россией.
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