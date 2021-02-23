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Николай Стариков. День Защитника Отечества. Путин и Лукашенко 23.02.2021

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Николай Стариков 23.02.2021. День Защитника Отечества. Путин и Лукашенко
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Николай Стариков - День Защитника Отечества. Путин и Лукашенко (23 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 23 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла об истории праздника 23 февраля, в который мы отмечаем День Защитника Отечества (День Советской Армии и Военно-морского флота).

 

Поговорили также о визите Лукашенко в Россию и его переговоры с Путиным, а также о будущем Белоруссии в контексте российско-белорусских отношений.

 

- Об истории праздника 23 февраля.
- Как создавалась Красная Армия.
- Кто судил участников заговора Тухачевского.
- Что ждать от визита Лукашенко к Путину.
- Почему Белоруссии надо быть с Россией.

 

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