В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла об истории праздника 23 февраля, в который мы отмечаем День Защитника Отечества (День Советской Армии и Военно-морского флота).

Поговорили также о визите Лукашенко в Россию и его переговоры с Путиным, а также о будущем Белоруссии в контексте российско-белорусских отношений.

- Об истории праздника 23 февраля.

- Как создавалась Красная Армия.

- Кто судил участников заговора Тухачевского.

- Что ждать от визита Лукашенко к Путину.

- Почему Белоруссии надо быть с Россией.

Смотрите онлайн Николай Стариков День Защитника Отечества. Путин и Лукашенко (23 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.