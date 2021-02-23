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Арест лидера оппозиции в Грузии. 23 февраля в России. Скандал вокруг хоккеиста Панарина

В Грузии полиция задержала главу партии Саакашвили «Единое национальное движение» Нику Мелию, сообщает грузинский «Первый канал». Мелия находился в офисе вместе со своими сторонниками, для его задержания применили перцовый газ.

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