Соловьёв LIVE - Лгите, лгите - что-то останется. Либеральный Христос. Чтобы помнили. Наши с Борисом Якеменко (23 Февраля 2021)
Опубликовано: 23 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В 20.00 сегодня на YouTube канале СОЛОВЬЁВLIVE:
БОРИС ЯКЕМЕНКО В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ СТРИМЕ «НАШИ»
ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
Как либералы и враги России нападают на Владимира Соловьева и исполняют заветы Геббельса?
Как Навального делают святым.
Вспоминаем Андрея Мягкова.
Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Лгите, лгите - что-то останется. Либеральный Христос. Чтобы помнили. Наши с Борисом Якеменко (23 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.