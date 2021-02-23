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Соловьёв LIVE. Лгите, лгите - что-то останется. Либеральный Христос. Чтобы помнили. Наши с Борисом Якеменко 23.02.2021

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Соловьёв LIVE 23.02.2021. Лгите, лгите - что-то останется. Либеральный Христос. Чтобы помнили. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Лгите, лгите - что-то останется. Либеральный Христос. Чтобы помнили. Наши с Борисом Якеменко (23 Февраля 2021)

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Опубликовано: 23 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В 20.00 сегодня на YouTube канале СОЛОВЬЁВLIVE:

БОРИС ЯКЕМЕНКО В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ СТРИМЕ «НАШИ» 

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

 

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

Как либералы и враги России нападают на Владимира Соловьева и исполняют заветы Геббельса? 

Как Навального делают святым. 

Вспоминаем Андрея Мягкова. 

 

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Лгите, лгите - что-то останется. Либеральный Христос. Чтобы помнили. Наши с Борисом Якеменко (23 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Марго
23 Февраля 2021, 20:59
Смотрю эфиры с Владимиром Соловьевым регулярно, в частности тот, где он якобы "прославлял фашизм". Ни разу Соловьев не восхвалял Гитлера. Высказывался четко и определенно. Раздули скандал специально. Первая - Певчих, дрянь. Знала, что делала. Те, кто подхватил, тоже прекрасно знают, что делают: травят Владимира РУдольфовича. А те, кто им верит, либо безмозглые, либо - в стане врагов.
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Лариса Куперман
23 Февраля 2021, 21:30
Алла Гербер - выстаревшая нацистская плесень. Разумеется, хайли лайкли :)
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