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Марго

Смотрю эфиры с Владимиром Соловьевым регулярно, в частности тот, где он якобы "прославлял фашизм". Ни разу Соловьев не восхвалял Гитлера. Высказывался четко и определенно. Раздули скандал специально. Первая - Певчих, дрянь. Знала, что делала. Те, кто подхватил, тоже прекрасно знают, что делают: травят Владимира РУдольфовича. А те, кто им верит, либо безмозглые, либо - в стане врагов.