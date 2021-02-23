ЕС вводит санкции против российских силовиков из-за преследования Навального. Каким будет их эффект

«Вызывали в полицию и пугали»: директор школы написала заявление на 8-классницу за пост о митинге

Арест лидера оппозиции в Грузии. 23 февраля в России. Скандал вокруг хоккеиста Панарина

В Грузии арестовали лидера оппозиции. С чем это связано

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе решили ввести новые санкции против российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным, а впредь строить отношения с Россией по формуле "Отпор. Сдерживание. Сотрудничество".

Не менее 18 европейских компаний вышли из проекта газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США.

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