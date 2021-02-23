Телеканал Дождь - Последствия санкций ЕС из-за Навального. Россия отметила 23 февраля. И о погоде (23 Февраля 2021)
Опубликовано: 23 Февраля 2021
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ЕС вводит санкции против российских силовиков из-за преследования Навального. Каким будет их эффект
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Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе решили ввести новые санкции против российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным, а впредь строить отношения с Россией по формуле "Отпор. Сдерживание. Сотрудничество".
Не менее 18 европейских компаний вышли из проекта газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США.
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