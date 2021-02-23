Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в пятницу посетил в Минске Национальный академический театр имени Янки Купалы, где пообщался с артистами.

"Я считаю, что национализм - это не болтовня на мове (белорусском языке – ред.). А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции… Вы (артисты Купаловского театра – ред.) тоже стали доброй, даже не традицией, вы - символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам я - президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже", - сказал глава республики.

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