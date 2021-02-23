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Политическая Россия. Лукашенко объявил о создании Картофельного Рейха для противостояния с Россией 23.02.2021

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Политическая Россия 23.02.2021. Лукашенко объявил о создании Картофельного Рейха для противостояния с Россией
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Политическая Россия - Лукашенко объявил о создании Картофельного Рейха для противостояния с Россией (23 Февраля 2021)

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Опубликовано: 23 Февраля 2021

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в пятницу посетил в Минске Национальный академический театр имени Янки Купалы, где пообщался с артистами. 

 

"Я считаю, что национализм - это не болтовня на мове (белорусском языке – ред.). А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции… Вы (артисты Купаловского театра – ред.) тоже стали доброй, даже не традицией, вы - символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам я - президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже", - сказал глава республики.

 

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