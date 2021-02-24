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Утренний разворот. Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Марина Литвинович 24.02.2021

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Утренний разворот 24.02.2021. Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Марина Литвинович
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Утренний разворот - Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Марина Литвинович (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы».

Гела Васадзе, эксперт Центра стратегического анализа GSAC.
 
Живой гвоздь. Марина Литвинович, член московской ОНК.

Валерий Федорович Рашкин, Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, Депутат Государственной Думы.
 
Наталья Звягина, директор представительства Amnesty International в России.

Оксана Мороз, доцент НИУ ВШЭ, автор Блога злобного культуролога.

 

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