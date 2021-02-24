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Дождь. Каких санкций больше всего боится российская элита и почему Россия не может отвернуться от Запада 24.02.2021

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Телеканал Дождь 24.02.2021. Каких санкций больше всего боится российская элита и почему Россия не может отвернуться от Запада
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Телеканал Дождь - Каких санкций больше всего боится российская элита и почему Россия не может отвернуться от Запада (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

В гостях у Екатерины Котрикадзе — замминистра иностранных дел России в 1991-1993 годах, посол РФ в Республике Корея в 1993-1997 годах Георгий Кунадзе. Обсудили заявления нынешнего главы МИД Сергея Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом, и будет ли Россия предпринимать шаги в этом направлении.

 

Гость рассказал, насколько вероятно исключение России из Совета Европы, и может ли за ним последовать переориентация руководства страны на сотрудничество с другими государствами.

 

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