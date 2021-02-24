В Грузии арестовали лидера оппозиции. С чем это связано

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18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку из-за политических разногласий с однопартийцами, вызванных решением Тбилисского городского суда арестовать председателя партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ника Мелию.

22 февраля в Тбилиси полиция задержала Мелию, когда тот находился в офисе вместе со своими сторонниками, применив перцовый газ. Накануне, 21 февраля, Екатерина Котрикадзе обсудила с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, пройдут ли в Грузии новые выборы, какова стратегия антиправительственного движения и существует ли российское влияние на действующую грузинскую власть.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Ситуация очень похожа на Беларусь»: Саакашвили о российском следе в политическом кризисе в Грузии (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.