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Дождь. «Ситуация очень похожа на Беларусь»: Саакашвили о российском следе в политическом кризисе в Грузии 24.02.2021

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Телеканал Дождь 24.02.2021. «Ситуация очень похожа на Беларусь»: Саакашвили о российском следе в политическом кризисе в Грузии
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Телеканал Дождь - «Ситуация очень похожа на Беларусь»: Саакашвили о российском следе в политическом кризисе в Грузии (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку из-за политических разногласий с однопартийцами, вызванных решением Тбилисского городского суда арестовать председателя партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ника Мелию.

 

22 февраля в Тбилиси полиция задержала Мелию, когда тот находился в офисе вместе со своими сторонниками, применив перцовый газ. Накануне, 21 февраля, Екатерина Котрикадзе обсудила с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, пройдут ли в Грузии новые выборы, какова стратегия антиправительственного движения и существует ли российское влияние на действующую грузинскую власть.

 

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