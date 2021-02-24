В Киеве под стенами офиса Зеленского очередной недомайдан, лозунги разумеется наши любимые, зрада, Зелю геть, Аваков чорт. Но если вы вдруг подумали, что это украинцы пришли требовать отмены невероятных, совершенно немыслимых санкций Зеленского против собственных граждан, или вышли требовать открытия закрытых Зеленским телеканалов, то вы очень сильно ошибаетесь.

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