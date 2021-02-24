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60 минут 24.02.2021

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60 минут по горячим следам 24.02.2021
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60 минут по горячим следам (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

В Киеве под стенами офиса Зеленского очередной недомайдан, лозунги разумеется наши любимые, зрада, Зелю геть, Аваков чорт. Но если вы вдруг подумали, что это украинцы пришли требовать отмены невероятных, совершенно немыслимых санкций Зеленского против собственных граждан, или вышли требовать открытия закрытых Зеленским телеканалов, то вы очень сильно ошибаетесь.

 

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