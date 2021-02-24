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Михеев. Итоги. «Реально крутой»: Михеев выбрал своего героя для памятника на Лубянке 24.02.2021

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Михеев. Итоги 24.02.2021. «Реально крутой»: Михеев выбрал своего героя для памятника на Лубянке
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Михеев. Итоги - «Реально крутой»: Михеев выбрал своего героя для памятника на Лубянке (24 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" напомнил об уроках истории и героических подвигах Великого Князя Александра Невского и подчеркнул, что он – настоящий пример для подражания молодежи.

 

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