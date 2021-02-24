Лгите, лгите - что-то останется. Либеральный Христос. Чтобы помнили. Наши с Борисом Якеменко

Санкции Европы против России. Почему огорчились навальнята? Гость – главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Почему огорчились навальнята? И почему Россия не вводит ответные санкции против ЕС (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.