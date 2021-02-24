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Соловьёв LIVE. Почему огорчились навальнята? И почему Россия не вводит ответные санкции против ЕС 24.02.2021

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Соловьёв LIVE 24.02.2021. Почему огорчились навальнята? И почему Россия не вводит ответные санкции против ЕС
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Соловьёв LIVE - Почему огорчились навальнята? И почему Россия не вводит ответные санкции против ЕС (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Санкции Европы против России. Почему огорчились навальнята? Гость – главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

 

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