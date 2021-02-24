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Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести, сообщил в твиттере журналист Аарон Мате.



Аарон Мате опубликовал скриншот электронного письма от организации, в котором говорится, что Amnesty International «больше не считает Алексея Навального узником совести из-за того, что он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний».



«Да, мы больше не будем использовать в отношении него словосочетание „узник совести“, поскольку наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech», — ответил Дождю Александр Артемьев.

Он подчеркнул, что призыв Amnesty немедленно освободить оппозиционера остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам. Артемьев добавил, что у представителей организации «сложилось впечатление, что поступившие в национальные секции запросы, побудившие обратиться к заявлениям Навального 15-летней давности, были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом».

23 февраля у офиса президента Украины прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с полицией. В результате 24 человека были задержаны, 27 полицейских пострадали, говорится на сайте украинской полиции. По оценке полиции, в акции у офиса президента участвовали около двух тысяч человек.

Полиция задержала «активных» участников протеста, их опросили и отпустили.

Участники, как утверждает полиция, применяли газовые баллончики и использовали файеры, в результате 27 полицейских получили ожоги глаз.



Акция проходила в связи с приговором одесскому активисту Сергею Стерненко — его отправили в колонию на семь лет и три месяца по обвинению в похищении пророссийского политика Сергея Щербича.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Amnesty International не считает Навального узником совести. Митинги националистов в Украине (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.