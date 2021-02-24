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Время покажет 24.02.2021

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Время покажет 24.02.2021
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Время покажет (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Пока в России отмечали день защитника, в украинских городах националисты вышли в поддержку некого Стерненко, получившего вчера срок семь лет.

 

Под уже привычные крики Зелю геть, Ганьба, Аваков чёрт и прочее они пытались пройти под Офис Президента в Киеве, но не сумели, зато так или иначе покалечили почти три десятка правоохранителей.

 

Немалое количество сторонников Стерненко вышло во Львове, и совсем всё жиденько прошло в Одессе, где в городском суде днём и был вынесен приговор.

 

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