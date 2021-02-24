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Почему огорчились навальнята? И почему Россия не вводит ответные санкции против ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности купленных у России "Искандеров". Оказывается, оружие у нас плохое? Гость – директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

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