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Соловьёв LIVE. Соросенок и шестерка! Багдасаров о заявлении Пашиняна и главной задаче США в Армении 24.02.2021

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Соловьёв LIVE 24.02.2021. Соросенок и шестерка! Багдасаров о заявлении Пашиняна и главной задаче США в Армении
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Соловьёв LIVE - Соросенок и шестерка! Багдасаров о заявлении Пашиняна и главной задаче США в Армении (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности купленных у России "Искандеров". Оказывается, оружие у нас плохое? Гость – директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

 

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