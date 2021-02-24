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Оскорбление ветеранов решили приравнять к оправданию нацизма. Соответствующий закон подготовила группа депутатов от «Единой России» во главе с Ириной Яровой. Другой автор, Александр Хинштейн, назвал штраф по делу об оскорблении ветерана «несоразмерным тяжести моральных преступлений».

«Сегодня ответственность за клевету уже ужесточена, а фигуранта дела судили по старой редакции УК, поскольку именно она действовала на момент совершения преступления», — добавил Хинштейн. Имени фигуранта, о котором говорит депутат, в сообщении «Единой России» не приводится, отмечает РБК.

Показательная кампания по защите ветеранов стартовала одновременно с судом над Алексеем Навальным по делу о клевете. В результате политик получил штраф в 850 тысяч рублей за распространение ложных данных об участнике войны Игнате Артеменко. Ветеран был в ролике RT в поддержку поправок в Конституцию. А участников этой записи Навальный назвал предателями и продажными холуями. Обсудили новый закон с политологом Екатериной Шульман.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Враг всех россиян»: Екатерина Шульман о том, как власть пытается дискредитировать Навального (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.