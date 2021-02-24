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Место встречи. Воспитательные меры 24.02.2021

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Место встречи 24.02.2021. Воспитательные меры
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Место встречи - Воспитательные меры (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Я не верю, что механизм давления Европейского союза исчерпан. Почему новые санкции Брюсселя не понравились соратникам Навального? Если нет связи, которую можно доказать, то мы не можем применять санкции, извините.

 

Как митингующие против власти артисты примеряют совесть и гонорары из госбюджета. Это не государство платит нам такие деньги, а наши зрители. И почему некоторые звезды ставят себя выше закона?

 

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