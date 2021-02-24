Видео - Время покажет. Кто защитит ветеранов (24 Февраля 2021)
Опубликовано: 24 Февраля 2021
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Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф — до 5 млн рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти.
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