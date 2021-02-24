Сергей Михеев. У команды Навального произошёл сбой программы. Как мне запретили въезд в Евросоюз

Сергей Михеев. Чего НЕ понимает Богомолов. Старая и новая Европа. Рождение собственного языка

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф — до 5 млн рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти.

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Кто защитит ветеранов (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.