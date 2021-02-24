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Время покажет. Новые санкции Евросоюза 24.02.2021

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Видео 24.02.2021. Время покажет. Новые санкции Евросоюза
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Видео - Время покажет. Новые санкции Евросоюза (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе заявил о необходимости введения новых персональных санкций против российских чиновников, ответственных за преследование Алексея Навального. Санкционный список будет составлен в ближайшее время.

 

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