Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе заявил о необходимости введения новых персональных санкций против российских чиновников, ответственных за преследование Алексея Навального. Санкционный список будет составлен в ближайшее время.

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