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Время покажет. Кому мешает "Северный поток-2" 24.02.2021

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Видео 24.02.2021. Время покажет. Кому мешает "Северный поток-2"
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Видео - Время покажет. Кому мешает "Северный поток-2" (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

В студии продолжают обсуждать новые санкции Евросоюза против России и судьбу газопровода “Северный поток-2”, говорят об аномальных холодах в России и проблемах расизма в США. Также в студии обсуждают предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского ввести для граждан России ограничения по весу и фото звезды TikToka Дани Милохина в женском платье.

 

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