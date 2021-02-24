В студии продолжают обсуждать новые санкции Евросоюза против России и судьбу газопровода “Северный поток-2”, говорят об аномальных холодах в России и проблемах расизма в США. Также в студии обсуждают предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского ввести для граждан России ограничения по весу и фото звезды TikToka Дани Милохина в женском платье.

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