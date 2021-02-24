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Царьград. Главное. Наглость олигархов из России шокировала Запад: Абрамович ждет новую суперъяхту 24.02.2021

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Царьград. Главное 24.02.2021. Наглость олигархов из России шокировала Запад: Абрамович ждет новую суперъяхту
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Царьград. Главное - Наглость олигархов из России шокировала Запад: Абрамович ждет новую суперъяхту (24 Февраля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

По данным деловой прессы, миллиардер Роман Абрамович, который имеет не только российское гражданство, но и является гражданином Израиля, шокировал Запад. Он в скором времени станет хозяином новой 145-метровой суперъяхты.

 

Она будет оснащена восемью палубами, площадкой и ангаром для вертолетов, лифтом, тренажерным залом, джакузи, бассейном. Новая яхта Абрамовича будет самой крупной и эксклюзивной в мире. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке нет подобных судов. По оценкам экспертов яхта могла обойтись олигарху в $250-300 млн.

 

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