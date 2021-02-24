Царьград. Главное. Все деньги уходят на продукты: расходы на еду подскочили до 10-летнего максимума 19.02.2021

По данным деловой прессы, миллиардер Роман Абрамович, который имеет не только российское гражданство, но и является гражданином Израиля, шокировал Запад. Он в скором времени станет хозяином новой 145-метровой суперъяхты.

Она будет оснащена восемью палубами, площадкой и ангаром для вертолетов, лифтом, тренажерным залом, джакузи, бассейном. Новая яхта Абрамовича будет самой крупной и эксклюзивной в мире. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке нет подобных судов. По оценкам экспертов яхта могла обойтись олигарху в $250-300 млн.

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