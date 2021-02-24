Особое мнение - Николай Усков (24 Февраля 2021)
Опубликовано: 24 Февраля 2021
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Особое мнение представляет Николай Усков, редакционный директор журнала «Forbes». Эфир ведет Алексей Осин.
- Ужесточение закона об оскорблении ветеранов
- Стоит ли регламентировать что является оскорблением? Можно ли оскорбить ветерана?
- Каким должен быть механизм общественного регулирования оскорблений?
- Усков о своем отношении к манифесту Богомолова
- Кейс Кевина Спейси: можно ли принимать обвинения на веру?
- Стоит ли полностью исключать определённые темы из общественной дискуссии?
- Политика в исторических обсуждениях
- О трактовках истории
- Amnesty International лишил Алексея Навального статуса «узник совести» за его высказывания начала 2000-х
- Навальный победит на независимых выборах в России?
- Новости на «Эхе»
- Может ли Навальный победить системную оппозицию на выборах?
- Хоккеист Панарин отстранен от матчей из-за обвинений в избиении девушки 10 лет назад. Возможно ли общественное преследование за недоказанные обвинения?
- «Человек сегодня совершенно незащищен. У него нет прав, чтобы защитить свою репутацию» — Николай Усков
- Допустимо ли со стороны хоккейного клуба отстранение Панарина от тренировок из-за обвинений в избиении девушки?
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