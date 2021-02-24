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Особое мнение. Николай Усков 24.02.2021

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Особое мнение 24.02.2021. Николай Усков
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Особое мнение - Николай Усков (24 Февраля 2021)

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Особое мнение
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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Особое мнение представляет Николай Усков, редакционный директор журнала «Forbes». Эфир ведет Алексей Осин. 

 

- Ужесточение закона об оскорблении ветеранов 
- Стоит ли регламентировать что является оскорблением? Можно ли оскорбить ветерана?
- Каким должен быть механизм общественного регулирования оскорблений? 
- Усков о своем отношении к манифесту Богомолова
- Кейс Кевина Спейси: можно ли принимать обвинения на веру?
- Стоит ли полностью исключать определённые темы из общественной дискуссии? 
- Политика в исторических обсуждениях
- О трактовках истории
- Amnesty International лишил Алексея Навального статуса «узник совести» за его  высказывания начала 2000-х
- Навальный победит на независимых выборах в России?
- Новости на «Эхе»
- Может ли Навальный победить системную оппозицию на выборах?
- Хоккеист Панарин отстранен от матчей из-за обвинений в избиении девушки 10 лет назад. Возможно ли общественное преследование за недоказанные обвинения?
- «Человек сегодня совершенно незащищен. У него нет прав, чтобы защитить свою репутацию» — Николай Усков 
- Допустимо ли со стороны хоккейного клуба отстранение Панарина от тренировок из-за обвинений в избиении девушки?

 

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