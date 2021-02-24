Особое мнение представляет Николай Усков, редакционный директор журнала «Forbes». Эфир ведет Алексей Осин.

- Ужесточение закона об оскорблении ветеранов

- Стоит ли регламентировать что является оскорблением? Можно ли оскорбить ветерана?

- Каким должен быть механизм общественного регулирования оскорблений?

- Усков о своем отношении к манифесту Богомолова

- Кейс Кевина Спейси: можно ли принимать обвинения на веру?

- Стоит ли полностью исключать определённые темы из общественной дискуссии?

- Политика в исторических обсуждениях

- О трактовках истории

- Amnesty International лишил Алексея Навального статуса «узник совести» за его высказывания начала 2000-х

- Навальный победит на независимых выборах в России?

- Новости на «Эхе»

- Может ли Навальный победить системную оппозицию на выборах?

- Хоккеист Панарин отстранен от матчей из-за обвинений в избиении девушки 10 лет назад. Возможно ли общественное преследование за недоказанные обвинения?

- «Человек сегодня совершенно незащищен. У него нет прав, чтобы защитить свою репутацию» — Николай Усков

- Допустимо ли со стороны хоккейного клуба отстранение Панарина от тренировок из-за обвинений в избиении девушки?

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