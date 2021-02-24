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Дождь. В каком случае Amnesty International может вернуть Навальному статус «узника совести» 24.02.2021

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Телеканал Дождь 24.02.2021. В каком случае Amnesty International может вернуть Навальному статус «узника совести»
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Телеканал Дождь - В каком случае Amnesty International может вернуть Навальному статус «узника совести» (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Amnesty International отказалась считать Алексея Навального узником совести. Сообщение международной правозащитной организации опубликовал журналист Аарон Мате. В нем говорится, что Amnesty по-прежнему требует немедленного освобождения Навального, называет его преследование политически мотивированным, но не может считать политика узником совести из-за его высказываний середины нулевых. В них он якобы оправдывал насилие. 

 

При этом в сообщении Amnesty говорится, что распространение старых роликов и высказываний Навального именно сейчас может быть частью кампании по его дискредитации. Это нужно, чтобы уменьшить общественное недовольство из за ареста политика.

 

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