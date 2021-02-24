Дмитрий Гордон - Приговор Стерненко, 23 февраля, интервью с Аваковым, Тихановская. Гордон на "Украина 24" (24 Февраля 2021)
Опубликовано: 24 Февраля 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Еще
Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"
об интервью с Аваковым
об инвестициях в драгоценные металлы
об интервью с Тихановской
о приговоре Стерненко и протестах возе Офиса президента
о вездеходе на Марсе
история с песней про Соловьева
о Софии Ротару, интервью с ней и о ее отеле «Вилла «София» в Ялте
о мемориале жертвам Бабьего Яра и о Евтушенко
о том, празднует ли 23 февраля
о Ющенко
почему не проводится перепись населения в Украине
о зарплатах для силовиков
«В последнее время с российских пропагандистских каналов доносится оголтелый собачий лай»
о своем аккаунте в Clubhouse
контакты каких героев для своих интервью ищет Гордон
игра «Угадай известного человека»
о Талызиной и о том, как помирил ее с Брыльской
о смерти Мягкова
о фильме «Ирония судьбы. Продолжение»
о Михаиле Боярском
о Назарии Яремчуке
о защите инвестиций в недвижимость и долгостроях
об интервью с Коротичем, Пугачевой и о Галкине.
Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Приговор Стерненко, 23 февраля, интервью с Аваковым, Тихановская. Гордон на "Украина 24" (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.