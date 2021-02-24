Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"



об интервью с Аваковым

об инвестициях в драгоценные металлы

об интервью с Тихановской

о приговоре Стерненко и протестах возе Офиса президента

о вездеходе на Марсе

история с песней про Соловьева

о Софии Ротару, интервью с ней и о ее отеле «Вилла «София» в Ялте

о мемориале жертвам Бабьего Яра и о Евтушенко

о том, празднует ли 23 февраля

о Ющенко

почему не проводится перепись населения в Украине

о зарплатах для силовиков

«В последнее время с российских пропагандистских каналов доносится оголтелый собачий лай»

о своем аккаунте в Clubhouse

контакты каких героев для своих интервью ищет Гордон

игра «Угадай известного человека»

о Талызиной и о том, как помирил ее с Брыльской

о смерти Мягкова

о фильме «Ирония судьбы. Продолжение»

о Михаиле Боярском

о Назарии Яремчуке

о защите инвестиций в недвижимость и долгостроях

об интервью с Коротичем, Пугачевой и о Галкине.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Приговор Стерненко, 23 февраля, интервью с Аваковым, Тихановская. Гордон на "Украина 24" (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.