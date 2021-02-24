В этом выпуске:

- В Минэнерго прогнозируют 5-процентный рост цен на тепло и электричество;

- Из Северного Потока-2 вышли еще 18 компаний;

- Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неподчинение силовикам;

- В Пензе на экстремизм проверяют восьмиклассницу;

- Российские миллионеры вкладываются в жильё;

- Сбер продолжает зазывать ипотечников;

- В правительстве отказались одобрять план Ростеха и ВЭБа по решению мусорного вопроса;

- Снова массовое отравление детей в Дагестане;

- В Нижнем Новгороде к 13 годам колонии приговорен экс-глава Марий-Эл Маркелов;

- Абрамовичу достраивают новую яхту;

- Власти Казахстана избавляются сразу от нескольких заводов;

- В Нур-Султане крановщики готовят забастовку;

- В Беларуси заморозили цены на основные продукты;

- Украина хочет отсоединиться от единой электросети с Россией и Беларусью;

- Американские бомбардировщики Б1 прибыли из Техаса в Норвегию;

- Американский Минфин обрушил биткоин;

- В Катаре при подготовке к чемпионату мира по футболу 22-го года погибли более 6700 рабочих мигрантов;

- Смертность от ковида в мире за неделю снизилась на 20%.

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