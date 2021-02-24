Константин Сёмин - Биткойн колбасит. Сдали комсомолку. Солярис Абрамовича. Галопом по Европам (24 Февраля 2021)
Опубликовано: 24 Февраля 2021
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В этом выпуске:
- В Минэнерго прогнозируют 5-процентный рост цен на тепло и электричество;
- Из Северного Потока-2 вышли еще 18 компаний;
- Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неподчинение силовикам;
- В Пензе на экстремизм проверяют восьмиклассницу;
- Российские миллионеры вкладываются в жильё;
- Сбер продолжает зазывать ипотечников;
- В правительстве отказались одобрять план Ростеха и ВЭБа по решению мусорного вопроса;
- Снова массовое отравление детей в Дагестане;
- В Нижнем Новгороде к 13 годам колонии приговорен экс-глава Марий-Эл Маркелов;
- Абрамовичу достраивают новую яхту;
- Власти Казахстана избавляются сразу от нескольких заводов;
- В Нур-Султане крановщики готовят забастовку;
- В Беларуси заморозили цены на основные продукты;
- Украина хочет отсоединиться от единой электросети с Россией и Беларусью;
- Американские бомбардировщики Б1 прибыли из Техаса в Норвегию;
- Американский Минфин обрушил биткоин;
- В Катаре при подготовке к чемпионату мира по футболу 22-го года погибли более 6700 рабочих мигрантов;
- Смертность от ковида в мире за неделю снизилась на 20%.
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