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Политическая Россия. Amnesty International передумала считать Навального «узником совести» 24.02.2021

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Политическая Россия 24.02.2021. Amnesty International передумала считать Навального «узником совести»
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Политическая Россия - Amnesty International передумала считать Навального «узником совести» (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Решение о признании Навального «узником совести» отозвала американская «гуманитарная» организация Amnesty International. Светлоликие «правозащитники» внезапно «вспомнили», что фюрер резиновых уточек неоднократно озвучивал высказывания, которые по нынешним американским меркам являются чистым hate speech. Возникает вопрос: неужто, кураторы решили смыть использованного «борца с Режимом» в унитаз?

 

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