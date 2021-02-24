Российская вакцина побеждает и в Средней Азии - а что Китай

Лукашенко объявил о создании Картофельного Рейха для противостояния с Россией

Решение о признании Навального «узником совести» отозвала американская «гуманитарная» организация Amnesty International. Светлоликие «правозащитники» внезапно «вспомнили», что фюрер резиновых уточек неоднократно озвучивал высказывания, которые по нынешним американским меркам являются чистым hate speech. Возникает вопрос: неужто, кураторы решили смыть использованного «борца с Режимом» в унитаз?

Смотрите онлайн Политическая Россия Amnesty International передумала считать Навального «узником совести» (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.