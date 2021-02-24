Николай Стариков представит историческое исследование "Сталин. После войны. Книга первая. 1945-1948" и "Сталин. После войны. Книга вторая. 1949-1953". Цель Николая Старикова — рассказать в своих книгах о важнейших годах жизни нашего государства, которые мы знаем очень плохо или не знаем совсем и пролить свет на загадочную фигуру Сталина в послевоенный период.

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