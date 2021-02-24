Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Николай Стариков: Сталин - история и личность 24.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 24.02.2021. Николай Стариков: Сталин - история и личность
24.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 21.02.2021 21.02.2021 19.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 16.02.2021
Еще

Николай Стариков - Николай Стариков: Сталин - история и личность (24 Февраля 2021)

25 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Николай Стариков представит историческое исследование "Сталин. После войны. Книга первая. 1945-1948" и "Сталин. После войны. Книга вторая. 1949-1953". Цель Николая Старикова — рассказать в своих книгах о важнейших годах жизни нашего государства, которые мы знаем очень плохо или не знаем совсем и пролить свет на загадочную фигуру Сталина в послевоенный период.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Николай Стариков: Сталин - история и личность (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу