Телеканал Дождь - Путин и ФСБ. Скандал вокруг Amnesty International и Навального. Акция памяти Немцова (24 Февраля 2021)
Опубликовано: 24 Февраля 2021
Amnesty International не считает Навального узником совести. Митинги националистов в Украине
«Ситуация очень похожа на Беларусь»: Саакашвили о российском следе в политическом кризисе в Грузии
Еще
Президент Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ и предупредил о новых провокациях против России.
Группа волонтеров восстановила стихийный мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Ранее его зачистили работники коммунальных служб и огородили металлическим забором. Активисты отмечают, что такое происходит впервые — мемориал и раньше зачищали, но никогда не закрывали проход к нему.
В субботу на мосту дежурили полицейские и под угрозой задержания запрещали возлагать цветы и даже останавливаться у разоренного мемориала. В отделы полиции в итоге попали восемь человек.
Смотрите онлайн Телеканал Дождь Путин и ФСБ. Скандал вокруг Amnesty International и Навального. Акция памяти Немцова (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.