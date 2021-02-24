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Дождь. Путин и ФСБ. Скандал вокруг Amnesty International и Навального. Акция памяти Немцова 24.02.2021

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Телеканал Дождь 24.02.2021. Путин и ФСБ. Скандал вокруг Amnesty International и Навального. Акция памяти Немцова
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Телеканал Дождь - Путин и ФСБ. Скандал вокруг Amnesty International и Навального. Акция памяти Немцова (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Президент Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ и предупредил о новых провокациях против России.

 

Группа волонтеров восстановила стихийный мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Ранее его зачистили работники коммунальных служб и огородили металлическим забором. Активисты отмечают, что такое происходит впервые — мемориал и раньше зачищали, но никогда не закрывали проход к нему.

 

В субботу на мосту дежурили полицейские и под угрозой задержания запрещали возлагать цветы и даже останавливаться у разоренного мемориала. В отделы полиции в итоге попали восемь человек.

 

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