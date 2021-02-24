Дожили мы до того, что устами милейшего социалиста Барреля запад объявляет войну мировоззрениям, там потеряли все возможные календари, не иначе, а то поняли бы, что на дворе 2021-й год уже. Пока там рассказывают о торжестве демократии, одного из двух претендентов на кресло главы Белого дома банят в соцсетях и обрубают в телетрансляциях на полуслове. Как итог, сотни тысяч избирателей в Америке отказываются верить результатам своих же выборов.

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