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Вечер с Владимиром Соловьевым 24.02.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 24.02.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (24 Февраля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Дожили мы до того, что устами милейшего социалиста Барреля запад объявляет войну мировоззрениям, там потеряли все возможные календари, не иначе, а то поняли бы, что на дворе 2021-й год уже. Пока там рассказывают о торжестве демократии, одного из двух претендентов на кресло главы Белого дома банят в соцсетях и обрубают в телетрансляциях на полуслове. Как итог, сотни тысяч избирателей в Америке отказываются верить результатам своих же выборов.

 

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Комментариев: 1
valdis kuznecov
24 Февраля 2021, 21:32
Amerika ne Evropa Silno bravoKurgijan
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