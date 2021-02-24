«Враг всех россиян»: Екатерина Шульман о том, как власть пытается дискредитировать Навального

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Amnesty International отказалась считать Алексея Навального «узником совести». В таком статусе он находился с 17 января, когда был задержан по прилете в Россию. Сообщение о таком решении международной правозащитной организации опубликовал в своем твиттере журналист Аарон Мате. Подробности о причинах этого решения рассказала Валерия Ратникова.

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