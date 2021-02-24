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Дождь. На что повлияет лишение Навального статуса «узника совести» и при чем здесь колумнистка из RT 24.02.2021

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Телеканал Дождь 24.02.2021. На что повлияет лишение Навального статуса «узника совести» и при чем здесь колумнистка из RT
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Телеканал Дождь - На что повлияет лишение Навального статуса «узника совести» и при чем здесь колумнистка из RT (24 Февраля 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Amnesty International отказалась считать Алексея Навального «узником совести». В таком статусе он находился с 17 января, когда был задержан по прилете в Россию. Сообщение о таком решении международной правозащитной организации опубликовал в своем твиттере журналист Аарон Мате. Подробности о причинах этого решения рассказала Валерия Ратникова.

 

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