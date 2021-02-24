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Политическая Россия. Путин предупреждал: Ледяной коллапс Техаса хоронит зеленую энергетику в США 24.02.2021

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Политическая Россия 24.02.2021. Путин предупреждал: Ледяной коллапс Техаса хоронит зеленую энергетику в США
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Политическая Россия - Путин предупреждал: Ледяной коллапс Техаса хоронит зеленую энергетику в США (24 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в пятницу посетил в Минске Национальный академический театр имени Янки Купалы, где пообщался с артистами. 

 

Редкие морозы в Техасе, которое привели к увеличению спроса на электроэнергию, вынудило оператора электросетей штата США в понедельник ввести периодические отключения электроэнергии, в результате чего почти 3 миллиона потребителей остались без электричества.

 

Резкое похолодание в Техасе также достигло северной части соседней Мексики, где, по заявлению властей, в понедельник рано утром отключилось электричество 4,7 миллиона пользователей. Около полудня восстановили работу почти 2,6 миллиона из них.

 

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