Лукашенко объявил о создании Картофельного Рейха для противостояния с Россией

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в пятницу посетил в Минске Национальный академический театр имени Янки Купалы, где пообщался с артистами.

Редкие морозы в Техасе, которое привели к увеличению спроса на электроэнергию, вынудило оператора электросетей штата США в понедельник ввести периодические отключения электроэнергии, в результате чего почти 3 миллиона потребителей остались без электричества.

Резкое похолодание в Техасе также достигло северной части соседней Мексики, где, по заявлению властей, в понедельник рано утром отключилось электричество 4,7 миллиона пользователей. Около полудня восстановили работу почти 2,6 миллиона из них.

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