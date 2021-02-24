Смотрите в этом выпуске: погода преподносит все новые сюрпризы; все больше стран проявляют интерес к вакцине "Спутник V"; поправки в законопроект об ответственности за реабилитацию нацизма внесены в Госдуму; Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ; указ президента Зеленского Виктор Медведчук собирается оспаривать в Верховном суде;

В США набирает обороты борьба с расовой дискриминацией в сфере культуры; суд приговорил экс-главу республики Марий Эл к 13 годам колонии; в Горно-Алтайске наградят водителя, который не дал случиться большой беде; на Первом канале начинается многосерийный фильм «Курорт цвета хаки».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (24 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.