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Время в 21:00 24.02.2021

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Время в 21:00 24.02.2021
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Время в 21:00 (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 24 Февраля 2021

Смотрите в этом выпуске: погода преподносит все новые сюрпризы; все больше стран проявляют интерес к вакцине "Спутник V"; поправки в законопроект об ответственности за реабилитацию нацизма внесены в Госдуму; Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ; указ президента Зеленского Виктор Медведчук собирается оспаривать в Верховном суде;

 

В США набирает обороты борьба с расовой дискриминацией в сфере культуры; суд приговорил экс-главу республики Марий Эл к 13 годам колонии; в Горно-Алтайске наградят водителя, который не дал случиться большой беде; на Первом канале начинается многосерийный фильм «Курорт цвета хаки».

 

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