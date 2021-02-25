Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Андрей Нечаев 25.02.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 25.02.2021. Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Андрей Нечаев
25.02.2021 24.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 12.02.2021
Еще

Утренний разворот - Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Андрей Нечаев (25 Февраля 2021)

15 просмотров
1
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Марина Евгеньевна Баскакова, д.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики РАН.

Татьяна и Даниил Козыревы, адвокаты Коллегии адвокатов Козыревых, представляют интересы Михаила Иосилевича.

Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы».

Владимир Кара-Мурза младший, российский оппозиционный политик, председатель Фонда Бориса Немцова за свободу.

Живой гвоздь. Андрей Нечаев, председатель партии гражданская инициатива.

Никита Петров, историк, Член правления международного общества «Мемориал» (который российские власти считают иноагентом).

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Андрей Нечаев (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу