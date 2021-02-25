Утренний разворот - Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Андрей Нечаев (25 Февраля 2021)
Опубликовано: 25 Февраля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Леонид Гозман. Михаил Ходорковский. Сергей Белоголовцев 19.02.2021
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Марина Евгеньевна Баскакова, д.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики РАН.
Татьяна и Даниил Козыревы, адвокаты Коллегии адвокатов Козыревых, представляют интересы Михаила Иосилевича.
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы».
Владимир Кара-Мурза младший, российский оппозиционный политик, председатель Фонда Бориса Немцова за свободу.
Живой гвоздь. Андрей Нечаев, председатель партии гражданская инициатива.
Никита Петров, историк, Член правления международного общества «Мемориал» (который российские власти считают иноагентом).
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