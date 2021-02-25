На что повлияет лишение Навального статуса «узника совести» и при чем здесь колумнистка из RT

Этой осенью в армию призвали 128 тысяч граждан. При этом сами призывники их родители жалуются на то, что в войска отправили или пытаются отправить тех, кому служить нельзя по закону. Молодых людей с непризывными диагнозами — тяжелыми хроническими болезнями. Из-за физических нагрузок в воинской части эти заболевания могут обостриться, но ответственность за это нести никто не собирается. Мы встретились с самими призывниками и их близкими, они поделились своими историями.

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