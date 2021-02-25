Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. С ожогами 70% тела - годен. Истории людей, которые оказываются в армии, несмотря на тяжелые диагнозы 25.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 25.02.2021. С ожогами 70% тела - годен. Истории людей, которые оказываются в армии, несмотря на тяжелые диагнозы
25.02.2021 25.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 23.02.2021
Еще

Телеканал Дождь - С ожогами 70% тела - годен. Истории людей, которые оказываются в армии, несмотря на тяжелые диагнозы (25 Февраля 2021)

18 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 25 Февраля 2021

Этой осенью в армию призвали 128 тысяч граждан. При этом сами призывники их родители жалуются на то, что в войска отправили или пытаются отправить тех, кому служить нельзя по закону. Молодых людей с непризывными диагнозами — тяжелыми хроническими болезнями. Из-за физических нагрузок в воинской части эти заболевания могут обостриться, но ответственность за это нести никто не собирается. Мы встретились с самими призывниками и их близкими, они поделились своими историями.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь С ожогами 70% тела - годен. Истории людей, которые оказываются в армии, несмотря на тяжелые диагнозы (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу