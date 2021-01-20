Человек в космосе, советский хоккей, права трудящихся, атомная бомба, вакцины, флаг над Рейхстагом и др.: о чем стоит задуматься, прежде чем начинать осуждать СССР? Союз Советских Социалистических Республик — эти слова писатель Захар Прилепин считает гордыми, сильными, яркими словами. Почему развал Союза — преступление?

Смотрите онлайн Уроки русского с Захаром Прилепиным Сверхдостижения сверхдержавы СССР (20 Января 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.