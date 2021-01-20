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Уроки русского. Сверхдостижения сверхдержавы СССР 20.01.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 20.01.2021. Сверхдостижения сверхдержавы СССР
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Сверхдостижения сверхдержавы СССР (20 Января 2021)

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Уроки русского
Уроки русского
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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Человек в космосе, советский хоккей, права трудящихся, атомная бомба, вакцины, флаг над Рейхстагом и др.: о чем стоит задуматься, прежде чем начинать осуждать СССР? Союз Советских Социалистических Республик — эти слова писатель Захар Прилепин считает гордыми, сильными, яркими словами. Почему развал Союза — преступление?

 

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