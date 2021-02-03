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Уроки русского. Маршалы и поэты холодной зимы 03.02.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 03.02.2021. Маршалы и поэты холодной зимы
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Маршалы и поэты холодной зимы (3 Февраля 2021)

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Уроки русского
Уроки русского
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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Захар Прилепин

В самую холодную пору года проходит друг за другом череда рождений творцов русской Победы. 22 ноября родился маршал Малиновский, 1 декабря — маршал Жуков, 2 декабря родился маршал Баграмян. 16 декабря — еще один великий военачальник той великой войны — Ватутин, гроссмейстер Победы. А еще в декабре родились маршалы Конев, Рокоссовский и генералиссимус Сталин, а в январе — Ворошилов, Говоров, Тимошенко. Такие вот холода у нас — стрелецкие, стрелковые, непобедимые.

 

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