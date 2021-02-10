Россия это не сыр и не рыба, у нее нет срока годности. Россия — всегда! Расхожая беда нынче — оказаться вне всего этого контекста — Родина, Отечество, все такое, а после воскликнуть: а чего здесь любить вообще? За что тут сражаться, умирать, да и жить даже? За воровство элит? За плохие дороги? За дикость и дурость?

А действительно, мол? За что?..

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