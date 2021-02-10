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Уроки русского. Россия - огромная, как жизнь 10.02.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 10.02.2021. Россия - огромная, как жизнь
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Россия - огромная, как жизнь (10 Февраля 2021)

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Уроки русского
Уроки русского
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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Россия это не сыр и не рыба, у нее нет срока годности. Россия — всегда! Расхожая беда нынче — оказаться вне всего этого контекста — Родина, Отечество, все такое, а после воскликнуть: а чего здесь любить вообще? За что тут сражаться, умирать, да и жить даже? За воровство элит? За плохие дороги? За дикость и дурость?
А действительно, мол? За что?..

 

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