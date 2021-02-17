Молодежь прекрасна, потому что честна, стремительна, нетерпима ко лжи. Минус только один: она почти вне исторического контекста. Многие взрослые, впрочем, тоже себя ведут так, словно вчера родились.

Главная проблема обычных уличных оппозиционеров не в том, что они молодые. (Это нормально). Не в том, что они хулиганы. (И это иногда нормально). Не в том, что они не всегда могут сформулировать чего хотят. (И так сплошь и рядом бывает). Тогда в чем же? И почему Прилепин уверен: в России такая свобода, что озвереть можно, а свободы как таковой нет вообще нигде?

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