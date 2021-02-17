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Уроки русского. Либеральная пропаганда: «Дети, вы - хозяева лагеря!» 17.02.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 17.02.2021. Либеральная пропаганда: «Дети, вы - хозяева лагеря!»
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Либеральная пропаганда: «Дети, вы - хозяева лагеря!» (17 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Молодежь прекрасна, потому что честна, стремительна, нетерпима ко лжи. Минус только один: она почти вне исторического контекста. Многие взрослые, впрочем, тоже себя ведут так, словно вчера родились.

 

Главная проблема обычных уличных оппозиционеров не в том, что они молодые. (Это нормально). Не в том, что они хулиганы. (И это иногда нормально). Не в том, что они не всегда могут сформулировать чего хотят. (И так сплошь и рядом бывает). Тогда в чем же? И почему Прилепин уверен: в России такая свобода, что озвереть можно, а свободы как таковой нет вообще нигде?

 

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