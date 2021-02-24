Как преподносят историю либералы? Февральская революция была хорошая, правильная, а Октябрьская социалистическая — плохая, неправильная. Если говорить серьезно, то здесь нужно бережно и аккуратно разбираться. Что более всего пугает в истории февраля 17-го? Какую роль в тех событиях играли большевики? Можно ли сравнить ту ситуацию с нынешней?



Любые сравнения, конечно, хромают, но кое-какие аналогии можно и нужно смело провести. Чего не хватает современным российским оппозиционерам и почему они не могут одержать верх?

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