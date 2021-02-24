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Открытый эфир. Рейды и санкции на Украине и возвращение войны в ДНР 24.02.2021

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Открытый эфир 24.02.2021. Рейды и санкции на Украине и возвращение войны в ДНР
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Открытый эфир - Рейды и санкции на Украине и возвращение войны в ДНР (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Иногда война возвращается. Окраины ДНР уже несколько суток утюжат из тяжелых вооружений. Под огнем школы и детские сады.

 

- Мовные рейды, санкции против собственных граждан и тарифный геноцид. Что ждет  президента Зеленского: мягкий импичмент или новый майдан?

 

- Почему экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что никогда не встречался с Навальным. Хотя есть фото, где они любезно беседуют на светском рауте.

 

- Какую стратегию против России разработал аналитический центр Рэнд Корпорэйшн, который обслуживает Пентагон и ЦРУ? Почему она называется Грэй Зон?

 

- Хьюстон, у нас проблемы. Лопнувшие трубы и ледяные сталактиты в домах - смерть десятков людей. Как резкие морозы в Техасе привели к коллапсу всех коммуникаций?

 

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